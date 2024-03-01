الجمعة 01 مارس 2024
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فن

مصطفى كامل: "لكل الناس اللي كانت سيباه.. حلمي بكر مات" (فيديو)

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أعرب المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد بعد وفاة الموسيقار حلمي بكر.

وشاركت الصفحة الرسمية لنقابة المهن الموسيقية مقطع فيديو لـ مصطفى كامل، وجه رسالة شديدة اللهجة وبانفعال واضح، قائلًا: "أستاذ حلمي بكر مات، لكل الناس اللي كانت سيباه، استاذ حلمي بكر مات".

وكانت زوجته سماح القرشى كشفت أن حالته الصحية ساءت بشكل كبير خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه كان يحتضر، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل المنزل إلى مستشفى من أجل صحته، والاستعانة بأحد الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة له.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم.. ورد، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

وتعرض الموسيقار حلمى بكر قد تعرض لأزمة صحية فى يناير 2023، استعدت دخوله إلى المستشفى، ومنها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، وغادرها في فبراير 2023، لتعود أزمته الصحية من جديد خلال الأشهر الماضية، بعد فقدانه تحريك قدميه.

حلمي بكر (6 ديسمبر 1937)؛ هو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة من أشهرها الحلم العربي.

ولحن حلمي بكر حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي».

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