الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نقابة المهن الموسيقية تنعى حلمى بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

نعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الموسيقار حلمى بكر، الذى وافته المنية، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة، فى بيان رسمى، إن البشرية فقدت موسيقارا كبيرا تبقى ألحانه في ذهن محبيه.

ويتقدم مصطفى كامل وأعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان.

ورحل الموسيقار حلمي بكر في مستشفى كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم.. ورد، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

وكان الموسيقار الكبير حلمى بكر قد تعرض لأزمة صحية فى يناير العام الماضى 2023، استدعتت دخوله إلى المستشفى، ومنها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، وغادره في فبراير 2023، لتعود أزمته الصحية من جديد خلال الأشهر الماضية، بعد فقدانه تحريك قدميه.

حلمي بكر "6 ديسمبر 1937"؛ هو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة من أشهرها الحلم العربي.

ولحن حلمي بكر حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي".

المهن الموسيقية حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مصطفى كامل موسيقار

مواد متعلقة

بعد صراع مع المرض.. وفاة الموسيقار حلمى بكر عن عمر ناهز 86 عاما

مسلسلات رمضان 2024.. قناة on تروج لشخصية ديانا رحمة في "مليحة"

قتل وهروب وتهديد فى البرومو الرسمى لـ "بيت الرفاعى" للنجم أمير كرارة

مؤلفة مسلسل "بقينا اتنين": هيتعرض في النص التاني من رمضان الحمد لله

مسلسلات رمضان 2024.. حكاية شهرزاد في البرومو الرسمي لمسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج لشخصية صبا مبارك فى "لحظة غضب"

أفلام عيد الفطر.. طرح البوستر الرسمى لفيلم على ربيع "عالماشى"

تعرف على قائمة نجوم سوريا ولبنان في مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

مقتل 7 محتجزين إسرائيليين فى غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة