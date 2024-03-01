نقابة المهن الموسيقية تنعى حلمى بكر

نعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الموسيقار حلمى بكر، الذى وافته المنية، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة، فى بيان رسمى، إن البشرية فقدت موسيقارا كبيرا تبقى ألحانه في ذهن محبيه.

ويتقدم مصطفى كامل وأعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان.

ورحل الموسيقار حلمي بكر في مستشفى كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم.. ورد، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

وكان الموسيقار الكبير حلمى بكر قد تعرض لأزمة صحية فى يناير العام الماضى 2023، استدعتت دخوله إلى المستشفى، ومنها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، وغادره في فبراير 2023، لتعود أزمته الصحية من جديد خلال الأشهر الماضية، بعد فقدانه تحريك قدميه.

حلمي بكر "6 ديسمبر 1937"؛ هو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة من أشهرها الحلم العربي.

ولحن حلمي بكر حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي".