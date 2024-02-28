الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وأبرز أحداثه

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

تواصل النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "فراولة " المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وزاد بحث الجمهور عن قنوات عرض مسلسل فراولة نيللي كريم من مسلسلات رمضان 2024. 

قنوات عرض مسلسل فراولة

ويعد مسلسل فراولة عودة نيللي كريم من جديد للأعمال ذات الطابع الكوميدي بعد فترة غياب منذ تقديمها لمسلسل ب 100وش.

يعرض مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم عبر شاشة قنوات DMC وdmc drama في رمضان 2024 بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it وعدد من القنوات العربية. 

قصة مسلسل فراولة

عبر 15 حلقة، تدور أحداث مسلسل فراولة نيللي كريم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

تعرف على قنوات عرض مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم

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أبطال مسلسل فراولة لنيللي كريم 

يتكون فريق عمل مسلسل فراولة من عدة نجوم وهم:

نيللي كريم
شيماء سيف
أحمد فهيم
علا رشدي
صدقي صخر
حجاج عبدالعظيم
لبنى ونس
دنيا سامي
محمد عبدالعظيم

ويعد مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي ويعرض مسلسل فراولة على شاشة قناة  dmc وهو مكون من 15 حلقة فقط. 

ويواصل المخرج محمد علي تصوير مشاهد المسلسل في عدد من اللوكيشنات الخارجية بشوارع القاهرة حيث انتهى مؤخرا من مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير. 

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