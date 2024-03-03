مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

يبحث عشاق الكوميديا عن موعد أول حلقة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8، الذي يعد من ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

من المقرر عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 خلال الموسم الرمضاني لعام 2024ـ على شبكة قنوات on، وأيضا عبر منصة «Watch IT»، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.



قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

والجدير بالذكر أن موعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 رمضان 2024، يوم الإثنين الموافق 11 من مارس، على أن تعلن الشركة المُنتجة للمسلسل توقيت عرضه رسميا على شاشات المتحدة المصرية، ويتم نقل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 عبر قنوات ON بشكل حصري، طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة “watch it” الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

جاءت أبطال مسلسل الكبير اوي 8 كما يلي:

أحمد مكي.

رحمة أحمد.

بيومي فؤاد.

مصطفى غريب.

هشام إسماعيل.

محمد سلام.

سماء ابراهيم.

حسين حجاج.

حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

العمل من إنتاج شركة سينرجي.

تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين.

إخراج أحمد الجندي.

موعد شهر رمضان 2024

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.