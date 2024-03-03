كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا الإثنين على مدار الأسبوع في محافظات جمهورية مصر العربية.

يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٣ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٤ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٨ درجة مئوية

حالة الطقس اليوم الأحد وباقي الأسبوع في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الأحد وباقي الأسبوع في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الأحد وباقي الأسبوع في محافظات مصر

حالة الطقس غدًا

تشهد حالة الطقس يوم غدًا الاثنين شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ولفتت هيئة الأرصاد، إن طقس الإثنين والثلاثاء 4-5 مارس 2024، سيشهدان انتشار شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من يوم الأربعاء 6 مارس حتى الجمعة 8 مارس 2024، حيث تنتشر الشبورة المائية من الساعة الـ 4 حتى الـ 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تواصل حالة الاستقرار النسبي في حالة الطقس بالإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، حيث سادت أجواء شتوية مائلة للبرودة مع وجود فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.