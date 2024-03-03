الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أحدث طرق حماية الجنين من العيوب الخلقية.. حمض الفوليك للعمود الفقري

العيوب الخلقية
العيوب الخلقية

يتم الاحتفال باليوم العالمي لـ العيوب الخلقية كل عام في 3 مارس لرفع مستوى الوعي حول تأثير العيوب الخلقية على الأشخاص والأسر واستراتيجيات الوقاية.

يمكن أن تؤثر العيوب الخلقية على أي جزء من الجسم ويمكن أن تتطور في أي مرحلة من مراحل الحمل، ولكن يُعتقد أن الأشهر الثلاثة الأولى حاسمة، يمكن أن تؤثر على وظيفة الجسم أو مظهره وقد تؤثر أو لا تؤثر على طول عمر الشخص.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "hindustan times"، أن في كل عام يولد 3-6% من الأطفال في جميع أنحاء العالم بعيوب خلقية خطيرة، بينما في الهند، يولد أكثر من 1.7 مليون طفل بعيوب خلقية سنويًا، وتشمل العيوب الخلقية التشوهات الجسدية مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق، وتشوهات الكروموسومات مثل متلازمة داون، والعيوب مثل أمراض القلب الخلقية أو الصمم الخلقي.

يمكن اكتشاف العيب الخلقي خلال فترة الحمل وحتى ما بعد الولادة، وفي الغالب خلال السنة الأولى، في حين أن أسباب العديد من العيوب الخلقية لا تزال غير معروفة، إلا أن بعضها قد يكون ناجمًا عن استهلاك الكحول أو التدخين أو بعض الحالات الطبية أو الأدوية أو الإصابة ببعض أنواع العدوى أثناء الحمل.

txt

دراسة بحثية جديدة توضح مخاطر السمنة لدى الأطفال وكيفية علاجها

الوقاية من العيوب الخلقية

في حين أنه من الصعب معرفة سبب بعض العيوب الخلقية، إلا أنه يمكن الوقاية من العديد منها عن طريق التطعيم، وتناول كمية كافية من حمض الفوليك، واليود، واتباع تدابير نمط الحياة الصحي وتجنب التدخين والكحول.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تجنب العيوب الخلقية.

1 - احصلي على 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا، ويفضل البدء بها قبل شهر من الحمل.
2 - لا تشرب الكحول أو تدخن.
3 - كن استباقيًا في تحديد وعلاج الحمى عند المرض أو بعد الحصول على اللقاح.
4 - تعرفي على كيفية الوقاية من الالتهابات أثناء الحمل.
5 - اسأل طبيبك دائمًا عن الأدوية التي تتناولها أو تفكر في تناولها.

العيوب الخلقية اسباب العيوب الخلقية حماية الطفل اليوم العالمي للعيوب الخلقية تأثير العيوب الخلقية

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|تعيين طاقم تحكيم أجنبى لنهائى كأس مصر ومظاهرات فى إسرائيل للضغط على الحكومة فى صفقة المحتجزين

تفاصيل وموعد آذان المغرب في رمضان 2024

من هى ديانا رحمة بطلة مسلسل مليحة.. وموعد عرض أول حلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل الحشاشين

الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس على مدار الأسبوع

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة مسلسل حق عرب

الأكثر قراءة

الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود