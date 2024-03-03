أحدث طرق حماية الجنين من العيوب الخلقية.. حمض الفوليك للعمود الفقري

يتم الاحتفال باليوم العالمي لـ العيوب الخلقية كل عام في 3 مارس لرفع مستوى الوعي حول تأثير العيوب الخلقية على الأشخاص والأسر واستراتيجيات الوقاية.

يمكن أن تؤثر العيوب الخلقية على أي جزء من الجسم ويمكن أن تتطور في أي مرحلة من مراحل الحمل، ولكن يُعتقد أن الأشهر الثلاثة الأولى حاسمة، يمكن أن تؤثر على وظيفة الجسم أو مظهره وقد تؤثر أو لا تؤثر على طول عمر الشخص.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "hindustan times"، أن في كل عام يولد 3-6% من الأطفال في جميع أنحاء العالم بعيوب خلقية خطيرة، بينما في الهند، يولد أكثر من 1.7 مليون طفل بعيوب خلقية سنويًا، وتشمل العيوب الخلقية التشوهات الجسدية مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق، وتشوهات الكروموسومات مثل متلازمة داون، والعيوب مثل أمراض القلب الخلقية أو الصمم الخلقي.

يمكن اكتشاف العيب الخلقي خلال فترة الحمل وحتى ما بعد الولادة، وفي الغالب خلال السنة الأولى، في حين أن أسباب العديد من العيوب الخلقية لا تزال غير معروفة، إلا أن بعضها قد يكون ناجمًا عن استهلاك الكحول أو التدخين أو بعض الحالات الطبية أو الأدوية أو الإصابة ببعض أنواع العدوى أثناء الحمل.

الوقاية من العيوب الخلقية

في حين أنه من الصعب معرفة سبب بعض العيوب الخلقية، إلا أنه يمكن الوقاية من العديد منها عن طريق التطعيم، وتناول كمية كافية من حمض الفوليك، واليود، واتباع تدابير نمط الحياة الصحي وتجنب التدخين والكحول.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تجنب العيوب الخلقية.

1 - احصلي على 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا، ويفضل البدء بها قبل شهر من الحمل.

2 - لا تشرب الكحول أو تدخن.

3 - كن استباقيًا في تحديد وعلاج الحمى عند المرض أو بعد الحصول على اللقاح.

4 - تعرفي على كيفية الوقاية من الالتهابات أثناء الحمل.

5 - اسأل طبيبك دائمًا عن الأدوية التي تتناولها أو تفكر في تناولها.