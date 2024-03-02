مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة

تصدر موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

يبحث عشاق الفنانة ميرفت أمين عن موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة، الذي يناقش العديد من القضايا ويسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة

واطلقت قناة on البوستر الخاص لمسلسل "مليحة"، فهو من ضمن اعمال مسلسلات 2024، حيث يعد تجربة مختلفة تحاكي أحداث القضية الفلسطينية.

موعد عرض مسلسل مليحة

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل مليحة، ذات 15 حلقة خلال شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة، CBC، NO.

قنوات عرض مسلسل مليحة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويعرض مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان 2024، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.



قصة مسلسل مليحة

أما عن أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟



أبطال مسلسل مليحة

يضم مسلسل مليحة العديد من نجوم الوسط الفني على المستوي المصري والعربي، ومن ضمن هؤلاء النجوم الفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان الدكتور أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

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