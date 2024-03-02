السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة

مليحة
مليحة

تصدر موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

يبحث عشاق الفنانة ميرفت أمين عن موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة، الذي يناقش العديد من القضايا ويسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة

واطلقت قناة on البوستر الخاص لمسلسل "مليحة"، فهو من ضمن اعمال مسلسلات 2024، حيث يعد تجربة مختلفة تحاكي أحداث القضية الفلسطينية.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل مليحة

موعد عرض مسلسل مليحة

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل مليحة، ذات 15 حلقة خلال شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة، CBC، NO.

قنوات عرض مسلسل مليحة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويعرض مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان 2024، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.


قصة مسلسل مليحة

أما عن أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟


أبطال مسلسل مليحة

يضم مسلسل مليحة العديد من نجوم الوسط الفني على المستوي المصري والعربي،  ومن ضمن هؤلاء النجوم الفنانة  القديرة ميرفت أمين والفنان الدكتور أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

قد يهمك أيضا:

مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل ميرفت امين دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة ميرفت أمين مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل مليحة قضية فلسطين ميعاد عرض مسلسل مليحة

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس على مدار الأسبوع

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة مسلسل حق عرب

أخبار فاتتك|الاحتلال يضع شرطًا للعودة للمفاوضات.. ووظائف خالية فى 4 جهات حكومية

قائمة إجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم

قبل وبقينا اتنين.. مسلسلات حقق بها شريف منير نجوميته

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين وموعد أول حلقة

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسل وبقينا اتنين

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين والتردد

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود