الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل مليحة

مليحة
مليحة

يزداد البحث يوم بعد يوما عن مواعيد عرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل مليحة، والذي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرح الإعلان الرسمي له، والذي يتناول القضية الفلسطينية ما جعله على قائمة أولويات المسلسلات الدرامية التي يتابعها الجمهور المصري والعربي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مليحة يعرض هذا العام ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُنتظر عرضه في رمضان المُقبل 2024، حيثُ يفصلنا أيام قليلة عن مشاهدته، وهو أحد الأعمال الفنية التي تتناول القضية الفلسطينية هذا العام، لا سيما مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

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مسلسلات رمضان 2024.. "مليحة" قصة أول عمل درامي يتناول القضية الفلسطينية

 

قنوات عرض مسلسل مليحة 

ينافس مسلسل مليحة في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويعرض مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان 2024 ، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور حول أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

ثم وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول أسرة مليحة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، إذ أن أدهم يكون لـه دور كبير في رحلتهم.
 

ابطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

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