ميرفت أمين تعود.. القضية الفلسطينية حاضرة بقوة فى "مليحة"

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل مليحة ضمن مسلسلات رمضان 2024 لمناصرة القضية الفلسطينية إذ تبرز الدراما المصرية القضية الفلسطينية وتدعمها بكل الطرق على مر الأزمنة.

وتسلط الدراما المصرية الضوء على جوانب مختلفة من القضية الفلسطينينة بإنتاج الأعمال الفنية والدرامية التي تدعم القضية الفلسطينية.

“مليحة” يدعم القضية الفلسطينية

ويعد مسلسل مليحة أحد الأعمال الفنية التي تتناول القضية الفلسطينية هذا العام لاسيما مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

مسلسل مليحة يعرض هذا العام ضمن دراما رمضان 2024 ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُنتظر عرضه في رمضان المُقبل 2024، حيثُ يفصلنا أيام قليلة عن مشاهدته.

عودة ميرفت أمين في مسلسل مليحة

وتعود ميرفت أمين إلى الدراما من خلال مسلسل مليحة، إذ تجسد خلال الأحداث دور فتاة فلسطينية تدعى مليحة، كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، ومن ثم تتطور الأحداث.

قصة مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل مليحة بطولة محمد دياب، حول أسرة "مليحة" الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.