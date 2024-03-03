الأحد 03 مارس 2024
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الصحة

دراسة بحثية جديدة توضح مخاطر السمنة لدى الأطفال وكيفية علاجها

السمنة لدى الأطفال
السمنة لدى الأطفال

يعاني المزيد من الأطفال في جميع أنحاء العالم من السمنة ويتعرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض بسبب نمط الحياة المستقر وعادات الأكل السيئة.

وحسب موقع Hindustan times فقد أظهرت دراسة حديثة نشرت أن المعدل العالمي للسمنة تضاعف أربع مرات لدى الأطفال وتضاعف لدى البالغين منذ عام 1990.

ويعاني مليار شخص في العالم، أو 1 من كل 8 من سكان العالم، من السمنة المفرطة مع مؤشر كتلة الجسم (BMI). 

وحسب الدراسة يجب على الآباء معالجة السمنة لدى الأطفال لأن الوزن الزائد لدى الأطفال يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مضاعفات للبالغين مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومشاكل المفاصل وأمراض الكبد التي يمكن أن تؤثر على متوسط العمر المتوقع. 

وأيضا يمكن أن يكون البقاء مستيقظًا في وقت متأخر من الليل لمشاهدة الشاشة، وعدم الخروج للعب وتجنب تناول الخضار والفواكه، مشكلة وسببا للسمنة لدى الأطفال الأصغر سنًا والمراهقين.

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ويقول الدكتور سانجيف مارك استشاري التغذية: "إن زيادة الوزن في مرحلة الطفولة هي حالة طبية خطيرة قد تؤثر على الأطفال والمراهقين، ومن المرجح أن يعاني هؤلاء الأطفال من زيادة الوزن حتى في مرحلة البلوغ. 
وقد تجعلهم السمنة أكثر عرضة لزيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية مثل النوع الثاني من مرض السكري. 
بالإضافة إلى ذلك، قد يواجهون أيضًا الآثار الصحية الضارة للسمنة لدى الأطفال مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات الأيضية، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، ومشاكل التنفس من الربو، وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، وآلام المفاصل، وايضا التغيرات الهرمونية وانخفاض متوسط العمر المتوقع حتى مرحلة البلوغ".

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أسباب السمنة عند الأطفال

يعد نمط الحياة غير النشط وخيارات الأكل الخاطئة وتقليل الأنشطة الخارجية من الأسباب الرئيسية وراء السمنة لدى الأطفال.

ويضيف: "اليوم، يقضي غالبية الأطفال ساعات طويلة في سلوكيات خاملة مثل لعب ألعاب الفيديو، أو تصفح الإنترنت، أو مشاهدة التلفزيون، وقد أدى ذلك إلى زيادة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات وتقليل أنشطتهم اليومية في الهواء الطلق، مما أدى إلى عدم ممارسة التمارين البدنية، مما أدى إلى تفاقم السمنة. 
وايضا إن سهولة الوصول إلى المشروبات الغازية السكرية والوجبات الخفيفة المحملة بالدهون غير الصحية واستهلاكها، والاستهلاك المنتظم للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الأطعمة السريعة والمخبوزات والوجبات الخفيفة الموجودة في آلات البيع، تجعل طفلك أكثر عرضة لزيادة الوزن وقد يؤدي أيضًا إلى رفع معدلات السمنة لدى الأطفال".

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كيفية الوقاية من السمنة لدى الأطفال

للحد من السمنة لدى الأطفال والمراهقين، ينبغي اتخاذ بعض التدابير

النظام الغذائي المتوازن
بينما يفضل الأطفال تناول الوجبات السريعة والحلويات، فمن الضروري على الآباء تشجيعهم على تناول الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة، إن تناول الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يغذي الجسم جيدًا ويقلل من فرص الإصابة بالسمنة وأمراض نمط الحياة.

قل لا للأطعمة المصنعة
يجب غرس العادات الصحية لدى الأطفال في وقت مبكر ولإثناءهم عن تناول الأطعمة غير الصحية، يجب على الآباء البدء في تناول طعام صحي بأنفسهم، وينبغي للمرء أن يقلل من تناول الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية السكرية والحلوى والوجبات الخفيفة المصنعة.

التسجيل في نشاط رياضي
لمكافحة السلوكيات المستقرة، يجب إعطاء الأولوية للأنشطة البدنية للأطفال في المدارس والمجتمعات. حاول تشجيع طفلك على ممارسة الألعاب في الهواء الطلق وتسجيله في نشاط رياضي مثل كرة القدم والكريكيت لتحسين مستويات لياقته البدنية.

تقليل وقت الشاشة
ابحث عن المزيد من الأنشطة لأطفالك لإبقائهم منشغلين. من المهم تحديد وقت الشاشة.

ضمان نوم سليم لطفلك
الحرمان من النوم قد يسبب اختلالات هرمونية مما يؤدي إلى زيادة الشهية. ولذلك يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يحصلون على نوم سليم يوميا.

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