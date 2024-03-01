"الصحة العالمية": أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن واحد من كل ثمانية أشخاص حول العالم يعيش الآن مع زيادة الوزن، بما يعني أن أكثر من مليار شخص يعانون من السمنة.

وأضافت المنظمة، في تقرير اليوم الجمعة، أن معدلات السمنة بين البالغين قد تضاعفت أكثر من الضعف منذ عام 1990 وتضاعفت أربع مرات بين الأطفال والمراهقين (من سن 5 إلى 19 سنة) في الوقت الذي تظهر البيانات أيضا أن 43% من البالغين كانوا يعانون من زيادة الوزن في عام 2022.

وأظهر التقرير أنه على الرغم من انخفاض معدلات نقص التغذية إلا أن السمنة لا تزال تشكل تحديا للصحة العامة في العديد من الأماكن لا سيما في جنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، منوها بأن الدول التي لديها أعلى معدلات مجتمعة لنقص الوزن والسمنة في عام 2022 كانت الدول الجزرية في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وتلك الموجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نقص التغذية مسؤول عن نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة

وأشار إلى أن سوء التغذية بجميع أشكاله يشمل نقص التغذية (الهزال والتقزم ونقص الوزن) وعدم كفاية الفيتامينات أو المعادن والسمنة، موضحا أن نقص التغذية مسؤول عن نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما أن السمنة مرض مزمن معقد وأسبابه مفهومة ويمكن أن تسبب أيضا أمراضا غير معدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى وبعض أنواع السرطان.