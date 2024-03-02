السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من هى ديانا رحمة بطلة مسلسل مليحة.. وموعد عرض أول حلقة

مليحة
مليحة

تصدرت النجمة ديانا رحمة تريند البحث عبر “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك لمشاركتها في مسلسل مليحة، المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل.

ظهرت النجمة ديانا رحمة مؤخرًا على بوستر منفرد لـ قناة on، خاصة لأنها من ضمن أبطال مسلسل مليحة، الذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

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مسلسلات رمضان 2024.. قناة on تروج لشخصية ديانا رحمة فى "مليحة"

من هي ديانا رحمة بطلة مسلسل مليحة؟

تعد الفنانة ديانا رحمة من ضمن الفنانات التي قدمن الكثير خلال مسيرتها الفنية، فهي أستطاعت أن تقدم أكثر من 45 عملًا تليفزيونيًا، فهي لبنانية الجنسية، وعملت في الأردن لفترة، ومن ضمن قائمة أعمالها الفنية:"مسلسل رأس غليص - مسلسل دائرة الشك - مسلسل زمن النسيان - مسلسل نهاية الأحزان - مسلسل الفرداوي - مسلسل صهيل الأصيل - 
مسلسل الصرخة - مسرحية وادي النسا - مسلسل وضحى وابن عجلان -  مسلسل نمر بن عدوان - مسلسل نيران البوادي - مسلسل عوده أبوتايه - مسلسل عيال قحطان".

موعد عرض أول حلقة من مسلسل مليحة

ينافس مسلسل مليحة في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويعرض مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان 2024، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور حول أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

ثم وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول أسرة مليحة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، إذ أن أدهم يكون لـه دور كبير في رحلتهم.

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