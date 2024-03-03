أخبار فاتتك|تعيين طاقم تحكيم أجنبى لنهائى كأس مصر ومظاهرات فى إسرائيل للضغط على الحكومة فى صفقة المحتجزين

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

اتحاد الكرة يعلن تعيين طاقم تحكيم أجنبى لنهائى كأس مصر.. ويكشف موقف بيريرا

أعلن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "سبق وأعلنا أن طاقم حكام نهائي الكأس سيكون مصريًا ولكن رأينا اعتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد التكهن باسم طاقم التحكيم، وقررنا من أجل رفع الضغط عن الحكام المصريين التوجه لتعيين طاقم تحكيم أجنبي".

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عاجل.. الآلاف يتظاهرون فى إسرائيل للضغط على الحكومة فى صفقة المحتجزين

تظاهر آلاف الإسرائيليين، من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة.

وتدفق سيل من المشاركين في المسيرة على طريق سريع متعرج مؤدٍ إلى القدس، ووصلوا إلى المدينة عند غروب الشمس، وكان في مقدمتهم عائلات المحتجزين لدى حركة "حماس".

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"التربية والتعليم" تحذر طلاب صفوف النقل من الغياب عن امتحان شهر فبراير

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في المديريات والإدارات التعليمية، طلاب صفوف النقل بالمدارس من الغياب عن امتحان شهر فبراير، مضيفة أن درجات امتحان الشهر تضاف إلى درجات الطالب بامتحان نهاية العام.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

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إسرائيل تتعهد بإجراء "تحقيق شامل" فى حادثة دوار النابلسى

قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيجري "تحقيقًا شاملًا ودقيقًا" في مقتل فلسطينيين كانوا يصطفون للحصول على مساعدات في غزة يوم الخميس في واقعة أثارت تنديدًا ودعوات لإجراء تحقيق دولي.

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