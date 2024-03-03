"التربية والتعليم" تحذر طلاب صفوف النقل من الغياب عن امتحان شهر فبراير

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في المديريات والإدارات التعليمية، طلاب صفوف النقل بالمدارس من الغياب عن امتحان شهر فبراير، مضيفة أن درجات امتحان الشهر تضاف إلى درجات الطالب بامتحان نهاية العام.

امتحان شهر فبراير لطلاب صفوف النقل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحاني فبراير ومارس تضاف الدرجة الأعلى منه إلى تقييم نهاية العام أو اختبار نهاية العام، ومن ثم حضور الطلاب لتقييمات الشهور مهم لمعرفة نقاط القوة والضعف.

وتنطلق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل "ابتدائي – إعدادي– ثانوي" لطلاب مدارس تعليم الجيزة، الأحد 3 مارس 2024.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان يتم فى الأجزاء المقررة خلال شهر فبراير، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة، لافتة إلى أن الامتحان يوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وأشارت المديرية، إلى أن الاختبار يتم في جزء من الحصة الدراسية، ماعدا الحصة الأولى والحصة الأخيرة، وحسب ظروف كل مدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن تقييم التلاميذ في صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلقت الدراسة فيه 10 فبراير الجاري سوف تتم من خلال 3 اختبارات طوال الفصل الدراسي الثاني بأكمله، واختبار واحد لتلاميذ الشهادة الإعدادية.