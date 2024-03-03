الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن تعيين طاقم تحكيم أجنبى لنهائى كأس مصر.. ويكشف موقف بيريرا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أعلن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "سبق وأعلنا أن طاقم حكام نهائي الكأس سيكون مصريا ولكن رأينا اعتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد التكهن باسم طاقم التحكيم، وقررنا من أجل رفع الضغط عن الحكام المصريين التوجه لتعيين طاقم تحكيم أجنبي".

وأضاف: "نحن نثق في الحكام المصريين ولكن قررنا تعيين حكام أجانب لرفع الحرج والضغط عن حكامنا المصريين".

وواصل الكومي: "فيتور بيريرا كان يريد تعيين طاقم تحكيم مصري لنهائي كأس مصر ولكن تفهم الوضع في النهاية ووافق على تعيين طاقم تحكيم أجنبي".

وأردف: "اللجنة المنظمة لتنظيم نهائي كأس مصر هي التي ستتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي، خاطبا أطقم تحكيم من أوروبا وأمريكا اللاتينية وننتظر الرد خلال أيام".

مختتمًا تصريحاته: "كان هناك اقتراح لإسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي بمشاركة حكام مصريين ولكن فيتور بيريرا رفض الدفع بمصريين في وجود أجانب".

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