السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

شوبير: طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة نهائى كأس مصر

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري.

وقال أحمد شوبير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نهائيًا طاقم حكام أجنبي بالكامل في نهائي كأس مصر".

كانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى وجود استقرار داخل لجنة الحكام المصرية، بإسناد مهمة إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم مصري بالكامل.

كان ذلك في إطار تكريم الحكام المصريين بسبب الأداء الجيد في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

لكن جاءت رغبة الأهلي والزمالك في استقدام طاقم تحكيم أجنبي من الدوريات الكبرى بالعالم لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، بسبب أهمية المباراة، ومنعًا لأي شبهات، خاصة أنها ستقام خارج مصر، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية.

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