مواجهة الأهلى وربع نهائى الكونفيدرالية.. أبرز مواجهات الزمالك فى مارس

يستهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، شهر مارس الجاري 2024، بالعديد من المواجهات الصعبة والقوية، في مسيرة الفارس الأبيض محليا وقاريا، للعودة مجددا لاعتلاء منصات التتويج بالألقاب والبطولات، لاسيما بعد عمل تغيير شامل وكلي داخل الفريق من التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فضلا عن ضم 11 لاعبا دفعة واحدة خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر مارس 2024

الأحد 3 مارس 2024

الزمالك & سوار الغيني .. (السادسة مساء) ستاد القاهرة الدولي.

الجولة السادسة والأخيرة، بمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024).

ومن المقرر إقامة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 31 مارس الجاري، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد ضمن التأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، بعد تربعه على قمة مجموعته برصيد 13 نقطة.

الجمعة 8 مارس 2024

الزمالك & الأهلي .. (السابعة مساء) ستاد الأول بارك، بالمملكة العربية السعودية.

المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، حيث تقام القمة المنتظرة بين الكبيرين ضمن فعاليات موسم الرياض.

الثلاثاء 12 مارس 2024

الجونة & الزمالك.. (التاسعة والنصف مساء) ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

وتقام المباراة في سهرة رمضانية كروية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وكان الزمالك، حقق فوزا هاما على حساب الداخلية، أمس الخميس، في ختام فعاليات الأسبوع الرابع عشر، بهدف نظيف، سجله عمر جابر.

ويتواجد الزمالك حاليا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 15 نقطة، حيث ما يزال يمتلك 5 مباريات مؤجلة أمام كل من الاتحاد السكندري والأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش، من الجولات الثامنة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والسادسة عشر على الترتيب.