الزمالك يهرب من كمين الداخلية بهدف قاتل لـ عمر جابر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا صعبًا على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة 14 من دوري نايل.

سجل عمر جابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ارتفع رصيد الزمالك عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر من 10 مباريات وتوقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط في المركز السابع عشر من 13 مباراة.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والداخلية المقامة في الجولة 14 من دوري نايل، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيطر الزمالك على المباراة من البداية لكن بدون أي خطورة في ظل التكتل الدفاعي القوي من جانب فريق الداخلية.

في الدقيقة العاشرة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عبد الله السعيد لكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق زيزو لكنها مرت من الجميع.

في الدقيقة 19 محاولة للزمالك بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق فتوح لتصل إلى ناصر ماهر الذي سدد كرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

محاولة جديدة للزمالك في الدقيقة 20 بعد كرة مقوسة من الطرف الأيسر عن طريق فتوح لتصل إلى زيزو الذي مررها إلى عبد الله السعيد ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

أخطر فرصة للزمالك كانت في الدقيقة 23 بعد عرضية رائعة عن طريق فتوح على رأس ناصر منسي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بثبات.

فرصة أخرى لصالح الزمالك في الدقيقة 34 بعد عرضية من أحمد فتوح على رأس ناصر منسي الذي سدد كرة أعلى العارضة.

تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق دونجا لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

أول فرصة لصالح الداخلية كانت في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق محمود حسونة تصدى لها حارس المرمى بصعوبة بالغة.

فرصة هدف مؤكد ضائع من الزمالك بعد ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق زيزو سددها ناصر منسي ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى وترتد إلى دونجا الذي سدد الكرة لكن أبعدها الدفاع.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك أجرى تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول مصطفى شلبي بدلا من سيف فاروق جعفر.

في الدقيقة 50 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الداخلية من ركلة حرة عن طريق إيهاب سمير على رأس معاذ الحناوي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 53 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عبد الله السعيد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

الزمالك أهدر فرصة خطيرة بعد كرة عرضية حاول إيهاب سمير تشتيت الكرة لتصل إلى زيزو الذي سدد رأسية تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة 57 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك لتصل إلى دونجا الذي مرر كرة إلى الزناري ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى بثبات.

تمريرة من عبد الله السعيد باتجاه مصطفى الزناري ليمسك محمد مجدي حارس مرمى الداخلية بنجاح.

الزمالك أجرى تغييرين بنزول يوسف أوباما وسامسون بدلا من ناصر ماهر ومصطفى الزناري من أجل تنشيط وزيادة الفاعلية الهجومية.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الداخلية من الطرف الأيسر عن طريق أشرف بلقاسم على رأس تونجي أوموتوشو الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بثبات.

ونجح عمر جابر في تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك بعد تمريرة من دونجا إلى المتقدم عمر جابر الذي استلم الكرة وسدد الكرة قوية في الشباك.