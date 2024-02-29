التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والداخلية

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والداخلية المقامة في الجولة 14 من دوري نايل، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك سيطر على المباراة من البداية لكن بدون أي خطورة في ظل التكتل الدفاعي القوي من جانب فريق الداخلية.

في الدقيقة العاشرة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عبد الله السعيد لكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق زيزو لكنها مرت من الجميع.

في الدقيقة 19 محاولة للزمالك بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق فتوح لتصل إلى ناصر ماهر الذي سدد كرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

محاولة جديدة للزمالك في الدقيقة 20 بعد كرة مقوسة من الطرف الأيسر عن طريق فتوح لتصل إلى زيزو الذي مررها إلى عبد الله السعيد ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

أخطر فرصة للزمالك كانت في الدقيقة 23 بعد عرضية رائعة عن طريق فتوح على رأس ناصر منسي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بثبات.

فرصة أخرى لصالح الزمالك في الدقيقة 34 بعد عرضية من أحمد فتوح على رأس ناصر منسي الذي سدد كرة أعلى العارضة.

تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق دونجا لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

أول فرصة لصالح الداخلية كانت في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق محمود حسونة تصدى لها حارس المرمى بصعوبة بالغة.

فرصة هدف مؤكد ضائع من الزمالك بعد ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق زيزو سددها ناصر منسي ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى وترتد إلى دونجا الذي سدد الكرة لكن أبعدها الدفاع.

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