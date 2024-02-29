الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصطفى فوزي وزياد طارق يقودان هجوم الداخلية أمام الزمالك

فريق الداخلية
فريق الداخلية

أعلن عمرو حسن، المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري نايل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضهم الفريق، بينما يأتي فريق الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط جمعها الفريق من 12 مباراة.

وجاء تشكيل فريق الداخلية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم يحيى- معاذ الحناوي- أحمد عماد- إيهاب سمير

خط الوسط: محمود حسونة- كليتشي - أشرف بلقاسم - زياد طارق - محمود أوكا

خط الهجوم: مصطفى فوزي

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