عودة فتوح.. تشكيل الزمالك أمام الداخلية بمسابقة دورى نايل

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الأبيض الرسمي لمواجهة الداخلية، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك والداخلية بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره الداخلية، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الداخلية بدوري نايل

وشهد تشكيل الزمالك الرسمي أمام الداخلية، عودة أحمد فتوح مجددًا، لقيادة مركز الظهير الأيسر، عقب تعافيه من الإصابة، التي أبعدته مؤخرًا عن المشاركة مع الفريق على مدار المباريات الماضية.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح– حمزة المثلوثي– حسام عبدالمجيد– مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا– سيف جعفر– ناصر ماهر– عبدالله السعيد– أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية بمسابقة دوري نايل

تنقل مباراة الزمالك أمام الداخلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

طاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك والداخلية، بمسابقة دوري نايل، طاقمًا تحكيميًا مكونًا من محمود ناجي كحكم ساحة، ويساعده كل من هاني عبدالفتاح وأحمد زيدان، بينما سيكون عبدالعزيز السيد حكمًا رابعًا، وسيكون محمود البنا حكم تقنية الفيديو VAR ويساعده محمد سلامة.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل

يحتل الزمالك المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة، حيث خاض الزمالك 9 مباريات استطاع الفوز في 3 مواجهات وتعادل 3 مرات وتلقى الخسارة في 3 لقاءات.