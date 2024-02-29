الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة فتوح.. تشكيل الزمالك أمام الداخلية بمسابقة دورى نايل

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الأبيض الرسمي لمواجهة الداخلية، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك والداخلية بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره الداخلية، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الداخلية بدوري نايل

وشهد تشكيل الزمالك الرسمي أمام الداخلية، عودة أحمد فتوح مجددًا، لقيادة مركز الظهير الأيسر، عقب تعافيه من الإصابة، التي أبعدته مؤخرًا عن المشاركة مع الفريق على مدار المباريات الماضية.

 

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح– حمزة المثلوثي– حسام عبدالمجيد– مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا– سيف جعفر– ناصر ماهر– عبدالله السعيد– أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: ناصر منسي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية بمسابقة دوري نايل 

تنقل مباراة الزمالك أمام الداخلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

 

طاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك والداخلية، بمسابقة دوري نايل، طاقمًا تحكيميًا مكونًا من محمود ناجي كحكم ساحة، ويساعده كل من هاني عبدالفتاح وأحمد زيدان، بينما سيكون عبدالعزيز السيد حكمًا رابعًا، وسيكون محمود البنا حكم تقنية الفيديو VAR ويساعده محمد سلامة.

 

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل 

يحتل الزمالك المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة، حيث خاض الزمالك 9 مباريات استطاع الفوز في 3 مواجهات وتعادل 3 مرات وتلقى الخسارة في 3 لقاءات.

الزمالك دوري نايل الداخلية أحمد فتوح تشكيل الزمالك تشكيل الزمالك أمام الداخلية

مواد متعلقة

شوبير يعلنها.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك (صورة)

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية في دوري نايل والقنوات الناقلة

استعدادات أمنية قبل مباراة الزمالك والداخلية.. الليلة

الزمالك يسعى لفك شفرة الداخلية واستعادة نغمة الانتصارات في دوري نايل

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

وصول أول دفعة من أموال "رأس الحكمة": ماذا عن أسعار الدولار اليوم؟

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70