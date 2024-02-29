الخميس 29 فبراير 2024
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حوادث

استعدادات أمنية قبل مباراة الزمالك والداخلية.. الليلة

مباراة الزمالك
مباراة الزمالك

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والداخلية في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة دوري «nile».

استعدادات أمنية 

ويبحث البرتغالي جوزيه جوميز عن أول انتصار محلي مع الزمالك أمام الداخلية، بعد التعادل السلبي مع الإسماعيلي في الجولة الـ13 بالدوري.

ويدخل فريق الداخلية، بقيادة مديره الفني عمرو حسن، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تُحسّن موقف الفريق في ترتيب جدول الدورى، لا سيما أنه يقبع في مراكز الهبوط في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط من 12 مباراة؛ فاز في لقاء وحيد وخسر 6 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات.

الزمالك الداخلية الدورى المصرى رجال الامن استاد القاهرة الدولى مسابقة دورى nile

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