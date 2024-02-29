الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يسعى لفك شفرة الداخلية واستعادة نغمة الانتصارات في دوري نايل

الزمالك تعادل في
الزمالك تعادل في أخر مبارياته بالدوري مع الإسماعيلي

بعد تأهله للدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، يعود الزمالك لمسابقة دوري نايل ويواجه الداخلية في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في ختام منافسات الأسبوع الرابع عشر.

يدخل الزمالك المباراة ورصيده 12 نقطة من تسع مباريات، وله أربع مباريات مؤجلة مع الأهلي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وفاركو، لذلك يرفع الزمالك شعار لابديل عن الفوز لتحسين وضعه في جدول دوري نايل، كما يسعى لتحقيق فوزه الأول في الدوري مع مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، الذي بدأت بصماته تظهر على أداء الفريق في مباراتي الإسماعيلي في دوري نايل وأبوسليم الليبي في الكونفيدرالية الإفريقية.

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك

يعاني الزمالك من بعض الغيابات بسبب الإصابة التي أبعدت محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش حتى نهاية الموسم، إضافة لزياد كمال وإبراهيم نداى وشيكابالا، مع استبعاد سيد عبد الله نيمار وياسر حمد وأحمد حمدي والأوغندي ترافس موتيابا وسيف الجزيري ومحمد عاطف لأسباب فنية، بينما يعود عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر الذين لم يشاركوا في مباراة أبوسليم الليبي لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

ورغم مشاركة أحمد سيد زيزو وأحمد أبو الفتوح في التدريبات، ووجودهما في قائمة المباراة، إلا أن الجهاز الفني لن يتعجل الدفع بهما لحرصه على تجهيزهما لمباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي، والمقرر إقامتها 8 مارس المقبل، وسيجري جوزيه جوميز بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة أبوسليم الليبي لحرصه على مشاهدة كل اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.

قائمة الزمالك لمباراة الداخلية 

البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة هم: محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

في المقابل، جمع فريق الداخلية 8 نقاط من 12 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر، وحرص عمرو حسنن المدير الفني للداخلية، على متابعة المباريات الأخيرة للزمالك ودرب لاعبيه على كيفية الحد من مصادر القوة في صفوف الأبيض، وضرورة مراقبة مفاتيح اللعب في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الزمالك لم يفزعلى الداخلية في مباراتي الموسم الماضي وانتهت المباراتان بنتيجة واحدة هى التعادل 1-1 .

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده هاني عبد الفتاح وأحمد زيدان ومعهم عبد العزيز السيد حكما رابعا، ومحمود البنا حكم فيديو، ومحمد سلامة "ميدو" مساعد حكم فيديو.

دوري نايل موعد مباراة الزمالك والداخلية البرتغالي جوزيه جوميز أحمد سيد زيزو أحمد أبوالفتوح

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