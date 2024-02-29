الخميس 29 فبراير 2024
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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية في دوري نايل والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية في دوري نايل

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية في دوري نايل والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية في دوري نايل والقنوات الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد الداخلية في دوري نايل، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية في دوري نايل، وذلك على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.
  • خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".
  • في خط الهجوم: ناصر منسي.

ويبحث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، عن أول انتصار محلي مع الزمالك أمام الداخلية، بعد التعادل السلبي مع الإسماعيلي في الجولة الـ13 بالدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الداخلية في دوري نايل

وستُذاع مباراة الزمالك ضد الداخلية في دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

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استعدادات أمنية قبل مباراة الزمالك والداخلية.. الليلة

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ترتيب الزمالك والداخلية في دوري نايل

ويتواجد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة بعد خوض 9 جولات حتى الآن.

ينما يتواجد فريق الداخلية، تحت قيادة المدرب عمرو حسن، حاليًا في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.

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