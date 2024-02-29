"دوري نايل".. سموحة يواجه مودرن فيوتشر في مباراة العودة للانتصارات

يستضيف سموحة فريق مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم، باستاد الإسكندرية في ختام الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثامن في جدول دوري نايل برصيد 18 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر.

وحقق سموحة أربعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الداخلية وانبي والبنك الأهلي.

ولم يخسر في أخر ست مباريات ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 والتساوي مع زد إف سي وبيراميدز في المركز الثالث.

قائمة سموحة لمباراة مودرن فيوتشر

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهانى سليمان وحسين تيمور وعبد الرحمن عامر ومحمد المغربى ومحمد مصطفى ميدو وجاسيتس آرثر وطارق علاء وإسلام جابر ودوكو دودو وعمرو قلاوه والحبيب أحمد حسن ومحمد متولي كناريا وأحمد خالد وحسام جريشة ومحمد عصام و محمد سعيد مكرونة و مصطفى البدري ولحسن دحدوح و حسام حسن وفادى فريد.

مودرن فيوتشر والعودة للانتصارات

على الجانب الأخر يحتل مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع المصري والإسماعيلي والجونة من الأسابيع الثامن والعاشر والحادي عشر.

وحقق مودرن فيوتشر أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر أربع مباريات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف ولم يحقق الفوز في أخر خمس مباريات، وجمع منها ثلاث نقاط بالهزيمة أمام انبي والزمالك وبلدية المحلة والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والمقاولون ويسعى للعودة للانتصارات والوصول لنقطة 17 .

وتعتبر مواجهة سموحة بروفة قوية لفريق مودرن فيوتشر قبل مباراة الهلال الليبي الأحد المقبل في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يسعى خلالها الفريق لحسم تأهله للدور ربع النهائي.

وطالب تامر مصطفى لاعبيه بالتركيز في مواجهة سموحة، وأكد لهم أهمية تحقيق الفوز لتحسين وضع الفريق في جدول دوري نايل.

يدير المباراة محمد الغازي، ويساعده سامي هلهل، وشهاب راشد، ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمود أبوالرجال مساعد حكم فيديو.