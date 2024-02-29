الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسين لبيب يهدى بطل "قادرون باختلاف" عضوية الزمالك

حسين لبيب يهدى بطل
حسين لبيب يهدى بطل قادرون باختلاف عضوية الزمالك

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عصر اليوم الخميس، البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" لمنحه العضوية العاملة لنادي الزمالك، في حضور كل من أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وعضو اللجنة البارالمبية، وعمرو الحداد نائبًا عن وزير الشباب والرياضة.

وكان عبر عبدالرحمن مصطفى كامل عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس الأربعاء بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي أنهى إجراءات استخراج عضوية عبدالرحمن مصطفى كامل.

حسين لبيب: نعرب عن فخرنا بتواجد عبدالرحمن مصطفى في نادي الزمالك

ومن جانبه قال الكابتن حسين لبيب: "نعرب عن فخرنا بتواجد عبدالرحمن مصطفى في نادي الزمالك، وأتشرف نيابة عن مجلس الإدارة بتقديم كارنيه العضوية العاملة هدية له، وشرف لنا أن يكون عبدالرحمن عضوًا في نادي الزمالك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "عبدالرحمن مصطفى سيتواجد في الاستديو التحليلي بقناة الزمالك اليوم لتحليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الداخلية في مسابقة الدوري الممتاز".

وتابع قائلًا: "فرع نادي الزمالك بالسادس من أكتوبر ستكون له أماكن مخصصة لذوي الهمم، وفقًا لتأكيدات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي".

ومن جانبه أعرب عبدالرحمن مصطفى عن سعادته بالحصول على عضوية نادي الزمالك، ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على سرعة تلبية أمنيته بالحصول على عضوية القلعة البيضاء.

برئاسة حسين لبيب البطل عبد الرحمن مصطفى كامل أبطال الاحتفالية الخامسة لـ قادرون باختلاف العضوية العاملة لنادي الزمالك عضو اللجنة البارالمبية وزير الشباب والرياضة

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