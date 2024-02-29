الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على الداخلية في الدوري

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة الداخلية اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة، ولم يكن هناك مساحات أمام لاعبي فريقه في الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا: "كان علينا أن نخلق المزيد من الفرض في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كان أداء الفريق أسرع وصنعنا فرص للتهديف حتى سجلنا الهدف، وأبارك لفريق الداخلية على المستوى الذي قدمه في اللقاء".

وأعرب جوزيه جوميز عن سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط، موضحا أن الزمالك يستحق الفوز في لقاء اليوم، مشيرًا إلى أنه في فترة تعرف على اللاعبين، وقام بمنح الجميع فرصة حتى يتعرف عليهم، مضيفا أنه كان يتمنى تسجيل أهداف مبكرة في لقاء اليوم لمنح فرصة لعدد أكبر من اللاعبين في اللقاء.

وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أنه سيمنح الفرصة في لقاء سوار الغيني المقبل بالكونفدرالية لعدد أخر من اللاعبين للتعرف عليهم.

وأضاف جوميز: "الزمالك يضم حارسين على أعلى مستوى، والمنافسة بينها أمر صحي، والجميع يحارب من أجل حجز مكانه في التشكيل وكل هذا في مصلحة الفريق".

وتابع قائلا: "لا أفضل تعديل أماكن اللاعبين ومراكزهم في الملعب من أجل مصلحة الفريق، وأضاف أن ياسر حمد حصل على الفرصة في لقاء أبو سليم السابق في بطولة كأس الكونفدرالية، وعدم مشاركته في لقاء اليوم أمر عادي خاصة وأن الفريق يضم عدد كبير في كل المراكز".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،  ليرفع الأبيض رصيده إلى 15نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر.

اقرأ أيضا.. الزمالك يهرب من كمين الداخلية بهدف قاتل لـ عمر جابر

البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك الداخلية بطولة دوري نايل مباراة الزمالك والداخلية

مواد متعلقة

الزمالك يهرب من كمين الداخلية بهدف قاتل لـ عمر جابر

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والداخلية

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

"كارت فكة و100 جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

عاجل.. اقتصاديون: مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70