الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب الداخلية: لم نهدر الوقت أمام الزمالك.. والهدف جاء من هفوة واحدة

الزمالك والداخلية
الزمالك والداخلية

تحدث عمرو حسن، المدير الفني لفريق الداخلية، عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس.

وفاز الزمالك على الداخلية بهدف دون رد في الجولة 14 من بطولة دوري نايل هذا الموسم.

وقال عمرو حسن في تصريحات عقب المباراة: "خضنا مباراة صعبة للغاية أمام الزمالك، وحاولنا نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا عليه في مباراة فاركو الماضية".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة باستثناء الهفوة الوحيدة في الهدف، اجتهدنا وفقا لإمكاناتنا، وأشكر جميع اللاعبين، لم يقصر أحد".

وتابع: "حاولنا دعم الصفوف في الانتقالات الماضية  وفقًا للإمكانيات المتاحة لكن اللاعبين بحاجة للتجانس وسوف نجتهد في المباريات المقبلة لتقديم نتائج جيدة".

واستكمل حديثه: "لم نتعمد إهدار الوقت، ولكننا نواجه فريق كبير مثل الزمالك، ولابد من عدم الاندفاع، وأرى أن المستوى الإجمالي جيد جدا للفريق".

وأتم تصريحاته قائلا: "كنا نطمح في الحصول على شيء من مباراة اليوم، والنقطة لم تكن بعيدة، سنغلق صفحة الزمالك ونستعد لمواجهة الجيش ونقاتل في كل مباراة للخروج من المنطقة المتواجدين فيها".

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