الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لجنة الحكام تقرر إسناد قمة نهائى كأس مصر لطاقم أجنبى

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد قمة نهائي كأس مصر المرتقبة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم أجنبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بقمة نهائي كأس مصر (2022/2023)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في 8 مارس المقبل على ستاد بارك الأول، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وتقام المباراة على هامش فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

كان بعض التقارير الصحفية قد أشار مؤخرًا إلى اقتراب الحكم الدولي محمد معروف، من إدارة قمة نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، بين الأهلي والزمالك، إلا أنه بعد رفض القطبين التحكيم المصري، قررت لجنة الحكام إسنادها لطاقم أجنبي، بعد تمسك الفريقين المارد الأحمر ومنافسه اللدود الزمالك بذلك الأمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة نهائي كأس مصر (2022/2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر المرتقبة بين الكبيرين الأهلي والزمالك، والمقرر لها الجمعة 8 مارس المقبل، على ستاد بارك الأول، على هامش فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، وكذلك قنوات SSC السعودية الرياضية.

ويسبق المباراة تقديم ستوديو تحليلي عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

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