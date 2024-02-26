بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

كشف تركي آل الشيخ، وزير الشباب والرياضة السعودي، عبر حسابه الشخصي على منصة "x"، عن نفاد جميع تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المقررة إقامتها 8 مارس المقبل.

كان الاتحاد المصري، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فتح باب حجز تذاكر مباراة نهائي كأس مصر أمام جماهير الأهلي والزمالك منذ قليل.

ويحضر 25 ألفًا من جماهير الأهلي والزمالك، في ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

موعد قمة نهائي كأس مصر المنتظرة بين الأهلي والزمالك

يلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، على ملعب "الأول بارك"، كفعالية من ضمن فعاليات موسم الرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022 /2023).

كان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر عقب فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة، بينما نجح الزمالك في إقصاء بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.