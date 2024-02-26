الجبلاية يعلن عن طرح تذاكر قمة نهائى كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فتح باب حجز تذاكر مباراة نهائي كأس مصر أمام جماهير الأهلي والزمالك.

ويحضر 25 ألفًا من جماهير الأهلي والزمالك، في ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

وفي السياق ذاته، قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تقديم جوائز إضافية للفريق الفائز بلقب كأس مصر، بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك".

وأضاف: "موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها ٥٠٠ ألف دولار، واليوم طرح التذاكر استعدوا".

موعد قمة نهائي كأس مصر المنتظرة بين الأهلي والزمالك

يلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، على ملعب "الأول بارك"، كفعالية من ضمن فعاليات موسم الرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

كان الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر عقب فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة، بينما نجح الزمالك في إقصاء بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.