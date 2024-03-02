ليفربول يطلب من اتحاد الكرة إعفاء محمد صلاح من معسكر الإمارات

كشف اتحاد الكرة، عن تلقيه خطابًا رسميًا من نادي ليفربول الإنجليزي بشأن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح مع الفراعنة في المعسكر المقبل.

وطلب النادي الإنجليزي، إعفاء محمد صلاح من المشاركة في معسكر منتخب مصر المقبل المقرر إقامته في شهر مارس الجاري بالإمارات.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وجاء طلب النادي الإنجليزي بسبب رغبة ليفربول في استكمال برنامج محمد صلاح الطبي والتأهيلي مع الفريق؛ للتعافي من الإصابة التي يُعاني منها.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا في هذا الشأن جاء كالتالي:

-تلقينا بالفعل خطابا من ليفربول لإعفاء محمد صلاح من المعسكر القادم بداعي إصابته

-أرسلنا أسم محمد صلاح من ضمن اللاعبين المحترفين الذين نطلب ضمهم في المعسكر القادم منذ ايام.

-ضم أي لاعب محترف من حقنا مادام في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمه من عدمها بيد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتن حسام حسن.

-لازال الوقت مبكرا لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت قبل انطلاق المعسكر سنتمسك بانضمامه وسيكون الكشف عليه وتحديد مدي جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

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