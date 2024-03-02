السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يسعى للابتعاد بصدارة البريميرليج أمام نوتينجهام فى غياب محمد صلاح

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره نوتينجهام فورست، على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يسعى لمواصلة نغمة الانتصارات أمام نوتينجهام فورست

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق نتائج جيدة في جميع المسابقات، حيث توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي، ثم نجح في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على ساوثهامبتون.

txt

دورى نايل.. صحوة الإسماعيلى تصطدم برغبة بلدية المحلة فى تضميد جراحه

txt

بيراميدز يواجه نواذيبو الموريتانى فى لقاء تحصيل حاصل بـ"دورى الأبطال"

غياب محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست

وتشهد مباراة اليوم، غياب محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست، لعدم جاهزيته حتى الآن بعد تجدد إصابته، وذلك حسب ما أكده يورجن كلوب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويُعاني محمد صلاح من إصابة عضلية، تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" التي أقيمت في كوت ديفوار، ولكنها تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

في المقابل، يرغب فريق نوتينجهام فورست في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرص والجمهور.

ترتيب ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق نوتينجهام فورست حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

ليفربول نوتينجهام فورست نوتينجهام الدورى الانجليزى البريميرليج محمد صلاح صلاح كلوب غياب محمد صلاح

الأكثر قراءة

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

6 أعمال حصرية.. "الدستور" يرصد خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قنوات DMC

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة