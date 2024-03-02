ليفربول يسعى للابتعاد بصدارة البريميرليج أمام نوتينجهام فى غياب محمد صلاح

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره نوتينجهام فورست، على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يسعى لمواصلة نغمة الانتصارات أمام نوتينجهام فورست

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق نتائج جيدة في جميع المسابقات، حيث توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي، ثم نجح في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على ساوثهامبتون.

غياب محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست

وتشهد مباراة اليوم، غياب محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست، لعدم جاهزيته حتى الآن بعد تجدد إصابته، وذلك حسب ما أكده يورجن كلوب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويُعاني محمد صلاح من إصابة عضلية، تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" التي أقيمت في كوت ديفوار، ولكنها تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

في المقابل، يرغب فريق نوتينجهام فورست في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرص والجمهور.

ترتيب ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق نوتينجهام فورست حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.