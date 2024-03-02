بيراميدز يواجه نواذيبو الموريتانى فى لقاء تحصيل حاصل بـ"دورى الأبطال"

يخوض فريق بيراميدز مباراة هامشية أمام نواذيبو الموريتانى في الثالثة عصر اليوم بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة تعتبر تحصيل حاصل للفريقين اللذين يتساويان في رصيد أربع نقاط وخرجا من دور المجموعات بعد تعرضهما للهزيمة في الجولة الخامسة، إذ خسر بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة وخسر نواذيبو بملعبه أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين ويسعى كل فريق لتحقيق فوز شرفي.

ولن يكرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز الخطأ الذي ارتكبه في مباراة مازيمبي عندما دفع بمحمود دونجا في قلب الدفاع وسيدفع بأحمد فتحي أو محمد حمدي في قلب الدفاع بجوار أسامة جلال نظرا لغياب علي جبر ومحمود مرعي وأحمد سامي.

وسيقوم كرونسلاف يورتشيتش بمنح الفرصة لبعض اللاعبين أمثال كريم حافظ وأحمد توفيق وإسلام عيسى ودودو الجباس ومحمود زلاكة للاطمئنان على مستواهم قبل مواجهة فاركو في دوري نايل يوم الأربعاء المقبل.

قائمة بيراميدز لمباراة نواذيبو

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وأسامة جلال وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه ومهند لاشين ووليد الكرتي ومحمد رضا وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ومحمود زلاكة وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب الجنوب أفريقي فاخري لاكاي بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات وعلي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي بسبب الإصابة والحارس أحمد ميهوب لأسباب فنية.

ويدير المباراة طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة جيلي ألفريد ويساعده وكاجارا موكوينا وخاموسي رازوميساني المساعد ومعهم ماسيكويل بامبيسو حكما رابعا.