على رأسها صبحى.. قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو بدورى الأبطال

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة السماوي لمواجهة نواذيبو الموريتاني، في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بدوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني، في الثالثة عصر غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن الفريقين، ودعا رسميًا منافسات مرحلة المجموعات بدروي أبطال إفريقيا، عقب احتلالهما المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكليهما، خلف الثنائي الصاعد لربع نهائي الأميرة السمراء مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي برصيد 10 نقاط.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى تاريخيًا للفريق السماوي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عقب أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازاته خلالها الوصول للمباراة النهائية من البطولة في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني بدوري أبطال إفريقيا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويغيب عن المباراة المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي، بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ بطاقات صفراء، بجانب علي جبر وأحمد سامي، وأحمد ميهوب ومحمود مرعي، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.