تعرف على موعد وحكام مباراة بيراميدز ونواذيبو فى دورى أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد وحكام مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة في الثالثة من عصر السبت المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في آخر جولات دور المجموعات من البطولة القارية.

ويدير المباراة طاقم حكام من رواندا بقيادة الحكم صامويل أوكوندا، ويعاونه دودوين موتيمانا المساعد الأول، وديديه إيشيموي المساعد الثاني، وجون كلود إيشيموي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب الحكام ووريتا هاييلو من أثيوبيا، ومراقب المباراة سايكا تيني من كوت ديفوار، والمنسق الأمني ليديا ياكو من غانا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر.

وقال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، في تصريحاته بعد مباراة مازيمبي الأخيرة، إنه لمن العار على كرة القدم الإفريقية، الأداء التحكيمي السيئ الذي قدمه الحكم الغاني دانيال لاريا خلال المباراة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن الحكم الغاني ذبح فريق بيراميدز بقراراته وظلمه الواضح للفريق.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة مازيمبي وبيراميدز في لوبومباشي بالكونغو، أن بيراميدز أظهر شخصية قوية في الشوط الأول، وكان الأفضل في كل شيء، وفي الدقائق الأولى كانت هناك ركلتا جزاء واضحتان على مازيمبي، ولكن الحكم رفض احتسابهما، وكان احتسابهما سيغير الكثير من نتيجة المباراة.

المدرب أوضح أنه لا يتحدث فقط عن نتيجة مباراة فريقه أمام مازيمبي، ولكن عن التحكيم الإفريقي الذي يظهر بصورة سيئة وينقل صورة أكثر سوءًا عن الكرة الإفريقية، لأن الحكم تدخل بشكل مباشر وكان سببًا رئيسيًا في إحباط لاعبي بيراميدز بعدم احتساب ركلتي جزاء ومنح الأفضلية للفريق صاحب الأرض.

وشدد على أنه سعيد للغاية بما قدمه لاعبوه في أوقات كثيرة من المباراة، وأول كلمة قالها بعد اللقاء للاعبين، يجب أن تنهضوًا سريعًا، وعلينا نسيان ما حدث والتركيز في المستقبل، قائلًا: "أمتلك فريقًا مميزًا وإمكانيات قوية ولديهم الرغبة في تحقيق شيء، ولا بد من العمل على هذا المستقبل بكل قوة، لأن أمامنا بطولات بجب اللعب عليها"، مشيدًا بما قدمه المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، مؤكدا أنه لاعب شاب وطموح وله مستقبل كبير.

واختتم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن فريقه حاول طول شوطي اللقاء العودة للمباراة، ولكن الأخطاء التى وقع فيها حكم المباراة كانت سببًا في الخروج والابتعاد نهائيًا عن المنافسة وتجمد الرصيد عند 4 نقاط.