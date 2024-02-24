هانى سعيد يهاجم الاتحاد الإفريقى بعد خروج بيراميدز من دورى الأبطال

هاجم هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بسبب المهازل التحكيمية الفاضحة التي تتعرض لها جميع الأندية؛ تحديدا على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، الذي لا يصلح مطلقا لمباريات بحجم دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الرياضي أن دور الاتحاد الإفريقي مستغرب للغاية من الفضائح التي يشهدها هذا الملعب والمهازل التحكيمية، وآخرها ما حدث خلال مباراة بيراميدز بعدما رفض الحكم الغاني دانيال لاريا احتساب ركلتي جزاء واضحتين لبيراميدز في الشوط الأول.

وأضاف سعيد، أن الحكم بعد أن كان بيراميدز مسيطرا سيطرة كاملة وخطورة واضحة على مرمى مازيمبي استطاع أن يقلب دفة المباراة بقراراته العكسية ورفض احتساب ركلتي جزاء كانتا ستمنحان فريقنا التقدم ومواصلة السيطرة على مجريات اللعب، كما أمطر لاعبي بيراميدز، بالإنذارات لمجرد المطالبة بحقوقهم.

وأشار إلى أن الحكم لعب لصالح أصحاب الأرض بإرهاب لاعبي بيراميدز مع عدم احتساب ضربتي جزاء وعدم احتساب أخطاء واضحة لصالح بيراميدز واحتساب قرارات عكسية، ونجح مازيمبي من خلال بعض الأخطاء الفردية في تحقيق الفوز.

تعرف على التشكيلة الأساسية لفريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مازيمبي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود دونجا - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

وخرج من القائمة، الرباعي أحمد سامي ومحمد رضا بوبو ومحمود زلاكة والحارس الشاب يوسف نادر.