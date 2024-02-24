السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه لمن العار على كرة القدم الإفريقية، الأداء التحكيمي السيئ الذي قدمه الحكم الغاني دانيال لاريا خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن الحكم الغاني ذبح فريق بيراميدز بقراراته وظلمه الواضح للفريق.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة مازيمبي وبيراميدز في لوبومباشي بالكونغو، أن بيراميدز أظهر شخصية قوية في الشوط الأول، وكان الأفضل في كل شيء، وفي الدقائق الأولى كانت هناك ركلتا جزاء واضحتان على مازيمبي، ولكن الحكم رفض احتسابهما، وكان احتسابهما سيغير الكثير من نتيجة المباراة.

المدرب أوضح أنه لا يتحدث فقط عن نتيجة مباراة فريقه أمام مازيمبي، ولكن عن التحكيم الإفريقي الذي يظهر بصورة سيئة وينقل صورة أكثر سوءًا عن الكرة الإفريقية، لأن الحكم تدخل بشكل مباشر وكان سببًا رئيسيًا في إحباط لاعبي بيراميدز بعدم احتساب ركلتي جزاء ومنح الأفضلية للفريق صاحب الأرض.

وشدد على أنه سعيد للغاية بما قدمه لاعبوه في أوقات كثيرة من المباراة، وأول كلمة قالها بعد اللقاء للاعبين، يجب أن تنهضوًا سريعًا، وعلينا نسيان ما حدث والتركيز في المستقبل، قائلًا: "أمتلك فريقًا مميزًا وإمكانيات قوية ولديهم الرغبة في تحقيق شيء، ولا بد من العمل على هذا المستقبل بكل قوة، لأن أمامنا بطولات بجب اللعب عليها"، مشيدًا بما قدمه المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، مؤكدا أنه لاعب شاب وطموح وله مستقبل كبير.

واختتم  الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن فريقه حاول طول شوطي اللقاء العودة للمباراة، ولكن الأخطاء التى وقع فيها حكم المباراة كانت سببًا في الخروج والابتعاد نهائيًا عن المنافسة وتجمد الرصيد عند 4 نقاط.

مازيمبي لوبومباشي لوبومباشي بالكونغو الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أعقب مباراة مازيمبي

مواد متعلقة

هانى سعيد يهاجم الاتحاد الإفريقى بعد خروج بيراميدز من دورى الأبطال

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

استشاريو الصحة النفسية يحذرون من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

"كنت بوصلها طلبات وطمعت فيها".. اعترافات المتهم بقتل سيدة بدر

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة