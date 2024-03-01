الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب بيراميدز قبل مباراة نواذيبو بدوري الأبطال: نجهز الفريق للدوري

الكرواتي يورتشيتش
الكرواتي يورتشيتش

تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ"بيراميدز"، عن مواجهة فريقه أمام نواذيبو الموريتاني بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بدوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني، في الثالثة عصر غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن الفريقين، ودعا رسميًا منافسات مرحلة المجموعات بدروي أبطال إفريقيا، عقب احتلالهما المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكليهما، خلف الثنائي الصاعد لربع نهائي الأميرة السمراء مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي برصيد 10 نقاط.

مدرب بيراميدز: الفوز هدفنا على الرغم من الخروج 

وتعد هذه المشاركة هي الأولى تاريخيِا للفريق السماوي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عقب أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازاته خلالها الوصول للمباراة النهائية من البطولة في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

وقال يورتشيتش على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنه بصرف النظر عن الظروف المحيطة فإن مباراة نواذيبو الموريتاني، مهمة للغاية بالنسبة له وللفريق ولا توجد مباراة ضعيفة على الإطلاق أو بلا أهمية، وجميع المواجهات على نفس القدر من الأهمية".

وأضاف:" كمدرب اسعى مع اللاعبين لتحقيق الفوز ولا شيء غيره من أجل ختام جيد لمشوار الفريق في دوري الأبطال، ومن أجل خلق عقلية لدى لاعبيه بأنه لا بديل عن الفوز في جميع المباريات ومختلف البطولات ومهما كان الوضع والمنافس".

شدد يورتشيتش على أن فريق نواذيبو قوي بدنيا ويمتلك لاعبين جيدين ولا شيء بالنسبة له ليخسره، وبالتالي يتوقع مواجهة قوية للغاية، لدينا مباراتين هامتين في الدوري بعد تلك المواجهة لابد من الإعداد لهما جيدا بأفضل شكل ممكن بهدف مواصلة المنافسة على اللقب المحلي ومسابقة دوري نايل.

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