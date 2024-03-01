الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفنى لـ"مباراة بيراميدز ونواذيبو" فى دورى الأبطال

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو

أقيم اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024).

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بدوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني، في الثالثة عصر غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر الفريق الضيف نواذيبو بالبرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأزرق في البرتقالي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير إدارة العمليات.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين، قد ودعا رسميًا منافسات مرحلة المجموعات بدروي أبطال إفريقيا، عقب احتلالهما المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكليهما، خلف الثنائي الصاعد لربع نهائي الأميرة السمراء مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي برصيد 10 نقاط.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى تاريخيِا للفريق السماوي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عقب أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازاته خلالها الوصول للمباراة النهائية من البطولة ذاته في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني
بيراميدز الإجتماع الفني نواذيبو الموريتاني دورى ابطال افريقيا تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو

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