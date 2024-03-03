الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. الآلاف يتظاهرون فى إسرائيل للضغط على الحكومة فى صفقة المحتجزين

الآلاف يتظاهرون في
الآلاف يتظاهرون في إسرائيل

تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة.

وتدفق سيل من المشاركين في المسيرة على طريق سريع متعرج مؤدي إلى القدس، ووصلوا إلى المدينة عند غروب الشمس، وكان في مقدمتهم عائلات المحتجزين لدى حركة "حماس".

واستغرق وصول المسيرة 4 أيام بعد انطلاقها من أحد المواقع القريبة من قطاع غزة، ورفع المشاركون فيها أعلام إسرائيل، وبالونات صفراء، وصورًا للمحتجزين، وساروا إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، شارك حوالى 15 ألف شخص في المسيرة عند وصولها إلى القدس، فيما ذكر المنظمون أن العدد بلغ 20 ألف مشارك.

وقال مشارك في المسيرة يُدعى داني كوبرمان: "مسيرتنا لدعم عائلات المحتجزين، ونتمنى أن يتم إطلاق سراحهم قريبًا، وأن يكونوا آمنين".

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