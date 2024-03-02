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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

يبحث عشاق الكوميديا عن موعد أول حلقة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8، الذي يعد من ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

تصدر موعد أول حلقة من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 تريند البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية من قبل عشاق النجم أحمد مكي، الذي يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بدء طرح المسلسل على الشاشات.

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

ويُعرض هذا العام، مسلسل الكبير وي الجزء 8 على شبكة قنوات on، وأيضا عبر منصة «Watch IT»، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

من المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، يوم الإثنين الموافق 11 من مارس، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض المسلسل رسميا على شاشات المتحدة المصرية.
قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء 8 من مسلسل "الكبير أوي" حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

 

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل الكبير أوي 8 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

- أحمد مكي

- رحمة أحمد

- بيومي فؤاد

- مصطفى غريب

- هشام إسماعيل

- محمد سلام

- سماء ابراهيم

- حسين حجاج

- حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

- العمل من إنتاج شركة سينرجي

-  تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين

-إخراج أحمد الجندي.

موعد شهر رمضان 2024 

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

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