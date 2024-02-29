الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كيف اختار أحمد مكي رحمة أحمد لبطولة الكبير أوي؟

الكبير أوي
الكبير أوي

منذ ظهور الفنانة رحمة أحمد، في الجزء السادس من مسلسل الكبير اوي بطولة النجم أحمد مكي، وهي مثيرة للجدل والحديث بسبب موهبتها الفنية الكبيرة في الكوميديا، وظهر ذلك خلال المواسم الماضية.

رحمة أحمد تشارك في بطولة الكبير أوي 

وتشارك رحمة أحمد في الموسم الثامن من مسلسل الكبير اوي، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024 كأحد المسلسلات الكوميدية.

ولكن يتسائل كثيرون عن كيفية اختيار أحمد مكي للفنانة رحمة أحمد لأداء دور مربوحة؟

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كيف اختار مكي مربوحة؟

جاء الاختيار من قبل كل من النجم أحمد مكي والمخرج الكبير أحمد الجندي من خلال إجماعهما على موهبتها الكوميدية المميزة التي تقدمها من خلال متابعتهما لها في مسرحية “ديجافو” بدار الأوبرا المصرية ومتابعتها في أكثر من مناسبة خاصة خلال عملها بورشة الفنان أحمد أمين.

قصة مسلسل الكبير اوي

وعبر اسكتشات كوميدية عديدة، دور أحداث “الكبير أوي 8” في  قرية المزاريطة وتبدأ باحتفالات القرية بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

ويشهد الجزء الثامن من العمل أحداثا تشويقية، وظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال الأحداث.

أبطال مسلسل الكبير اوي

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة الفنان أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف.

يعرض مسلسل «الكبير أوي 8» على قنوات ON بشكل حصري، على مدار أيام رمضان، كما يعرض على منصة «watch it» الرقمية

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