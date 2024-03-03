الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شبكة الطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية تكشف حالة الطقس

الطقس
الطقس

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في الإسماعيلية، برئاسة اللواء المهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في الإسماعيلية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن يكون الطقس دافئًا نهارًا وباردًا في أول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مع احتمالية نشاط أحيانًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. 

كما أشارت إلى أنه قد تكون هناك شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكرت الشبكة أيضًا أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا تصل إلى ٢٤ درجة مئوية كحد أقصى و١٢ درجة مئوية كحد أدنى.

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