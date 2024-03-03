الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد انتهائه

شهر رمضان
شهر رمضان

يتساءل الكثير من الناس عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، استعدادًا للشهر العظيم للتعبد والتقرب إلى الله من خلال الصيام والصلاة.

وتزامنًا مع اهتمام المسلمين لمعرفة عدد الايام المتبقية على شهر رمضان 2024، المقرر أن يكون 11 مارس 2024 فلكيا، ليتبقى 8 أيام على حلول شهر رمضان 2024.

موعد شهر رمضان 2024 

وأكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن أخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.
موعد انتهاء شهر رمضان 2024

من المقرر فلكيا أن يبدأ شهر رمضان، يوم الإثنين 11/3/2024، وينتهي شهر رمضان فلكيا يوم الثلاثاء 9/4/2024، أي أن شهر رمضان يكمل عدته هذا العام 30 يومًا.

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تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

  • كل عام وانتم بخير ورمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة.
  • اللهم اكتب لنا ولكم صالح الاعمال في رمضان المكرم وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركاتكل سنة وانتم بخير وعساكم من عواده رمضان كريم.
  • اللهم أكتب لنا ولكم الصيام والقيام وخالص الاعمال في شهر رمضان الكريم ويرزقنا واياكم جنة الخلد.
  • اللهم اسعد احبتي وحافظ عليهم واجعل شهر رمضان الكريم مغفرة لهم.
  • يسعدك ربي يا ست الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئه لكي قبل الكل أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكي وعلينا.
  • يا رب بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن أهديكم أجمل شعور بحلول شهر رمضان المبارك.
  • اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم أمانيًا تسبق تهانيًا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك الله يتقبل صيامك وقيامك ومبارك عليك الشهر أقر الله عينك.

موعد عيد الفطر 2024

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445. 

وحددت أجندة العطلات الرسمية التي نُشرت عبر موقع مجلس الوزراء موعد إجازة عيد الفطر 2024، والتي تبدأ يوم الأربعاء 10 إبريل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024.

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