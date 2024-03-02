مع اقتراب رمضان.. باقى كام يوم على عيد الفطر المبارك 2024؟

باقى كام يوم على عيد الفطر المبارك 2024؟ من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

باقى كام يوم على عيد الفطر المبارك 2024؟

ونشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على موقعه الإلكترونى مؤخرا بيانا يعلن من خلاله موعد عيد الفطر المبارك 2024.

وأوضح البيان أن موعد اليوم الأول بعيد الفطر المبارك 2024 يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 والموافق بالهجري 1 شوال 1445، وعلى هذا الأساس يكون الفاصل بيننا وبين عيد الفطر القادم 2024 هو 37 يوما تقريبا.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024

وكان مجلس الوزراء أعلن من خلال صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عدد الأيام الممنوحة إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع العاملين فى الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مدة الإجازة هى ثلاث أيام ، بحيث تستمر الخميس 11 أبريل 2024 والجمعة 12 أبريل 2024 ويرافقهم العطلة الأسبوعية يوم السبت 13 أبريل 2024

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

وعلى صعيد متصل، نشر المركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة موعد عيد الأضحى المبارك 2024 من خلال نفس البيان سابق الذكر والذى نشره على موقعه الإلكترونى.

وأوضح البيان أن موعد اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 2024 يوافق الأحد 16 يونيو 2024 فلكيا في مصر ويكون موعد وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

ونشرت الصفحة الخاصة لمجلس الوزراء عدد أيام الإجازة الممنوحة للعاملين فى الدولة والقطاع الخاص بمناسبة عيد الأحضى المبارك 2024 وهى عددها 4 أيام تبدأ من الأحد 16 يونيو 2024 وتستمر الاثنين 17 يونيو والثلاثاء 18 يونيو ثم الاربعاء 19 يونيو 2024

أجمل رسائل التهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك 2024:

مشاعر تلامس قلبي، حباً ووداً وتقديراً واحتراماً، أتقدم اليكم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، و يا عساكم من عواده

أجمل الأماني، وأعذب التهاني أقدمها لكم بمناسبة عيد الفطر، كل عام وأنتم الأقرب لما تحبون

يعيد ربي عيد الفطر عام بعد عام، وأنتم تتجددون الإقامة في قلبي مكانة تلو مكانة، كل عيد وأنتم للعيد عيد

كيف لي أن لا أهنئكم بقدوم العيد، وأنتم مصدرا للسعادة، وملجأ للوفاء، كل عام وأنتم بخير

أنا وقلبي نهنئك بالعيد يا من شوفتك عيدي، ولقياه أعياد، يا عساك من عواد العيد في كل عام

لأنهم تسكنون في الأعماق، ولأنكم أنتم سبب الفرحة في عيد الفطر وطيلة العام، كل عام وأنتم دواء لكل من وقف بجانبكم

مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور نقول كل عام وأنتم بخير

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك

أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني بالعيد وأطيب أماني وأزكى سلام

بالعود والبخور، برشات العطور، بأسمى آيات السرور، نبارك لك عيد الفطر السعيد

كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهَلْك نافع

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد