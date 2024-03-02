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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات شهر رمضان 2024.. موعد عيد الفطر هذا العام

اجازات شهر رمضان
اجازات شهر رمضان 2024

يبحث الكثيرون عن موعد اجازات شهر رمضان 2024 حيث يحتاج الكثيرون للحصول على قسط من الراحة أثناء صيام شهر رمضان، أو التواجد في التجمعات العائلية أو السفر إلى مسقط رأسهم، وتفصلنا أيام قليلة عن موعد بدء شهر رمضان، يوم الإثنين 11 مارس 2024، ويرصد الدستور في التقرير التالي اجازات شهر رمضان 2024.

عبارات تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2024.. كم يوم باقي

إجازات شهر رمضان 2024

تسأل المسلمين عن اجازات شهر رمضان 2024 حيث يتضمن الشهر الفضيل نحو 8 أيام إجازات للعاملين بالقطاع الخاص والعام، وهي أيام الجمعة والسبت من كل اسبوع، وفقًا لجدول المناسبات التي أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق من بداية العام الجاري، وتأتي الإجازات الأسبوعية كالتالي:-

- يوم الجمعة الموافق الموافق 15 مارس 2024.

 

- يوم السبت الموافق الموافق 16 مارس 2024.

 

- يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

 

- يوم السبت الموافق 23 مارس 2024.

 

- يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024.

 

- يوم السبت الموافق 30 مارس 2024.

 

- يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024.

 

- يوم السبت الموافق 6 أبريل 2024.

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موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024.. وضوابط صلاة التراويح

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أنه من المقرر استطلاع رؤية هلال شهر رمضان يوم 29 من شهر شعبان، ووفقًا للحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان في 11 مارس 2024.

متى ينتهي رمضان 2024

من المقرر فلكيا أن يبدأ شهر رمضان، يوم الإثنين 11/3/2024، وينتهي شهر رمضان فلكيا يوم الثلاثاء 9/4/2024، أي أن شهر رمضان يكمل عدته هذا العام 30 يومًا.

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موعد عيد الفطر

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445. 

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