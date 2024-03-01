مع بداية العد التنازلي لقدوم الشهر المبارك، يحرص المواطنين على معرفة عبارات تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2024 وكم يوم باقي عبر جوجل، لتبادل الرسائل، احتفالا بهذا الشهر الكريم الذي تترقبه الأمة الإسلامية من عام لعام آخر، آملين قدوم 30 يومًا من اليمن والفرح والخير.

عبارات تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2024.. كم يوم باقي

وتستعرض"الدستور" في هذا التقرير رسائل تهنئة رمضان 2024، وموعد شهر الصوم المبارك.

كم باقي على رمضان 2024 ؟

شهر رمضان للعام الهجري في 1445 الموافق للعام الميلادي 2024، وسيبدأ فلكيًا في يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 كما أنه يكون من المتوقع أن ستكون عِدة رمضان 30 يومًا، وتتحرى دار الإفتاء المصرية هلال رمضان في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024.

تهنئة رمضان 2024

مبارك عليكم شهر رمضان الله يبارك لكم الشهر الفضيل ويتقبله الله بصالح الأعمال ويعودكم بأحسن حال.

اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي

يا رب يا رحمن بلغ قارئ الرسالة شهر رمضان واجعله يزهو حسنًا وسط الجنان أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة،

أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات

كل عام وأنتم سالمين.

كل عام وأنتم سالمين. رمضان مبارك وعسى النبي جاري وجارك

تقبل صيامك وقيامك.

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