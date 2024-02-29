افكار لإفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل السبانخ بطريقة سهلة ولذيذة

مع اقتراب شهر رمضان 2024، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، من بينها طريقة عمل السبانخ في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

أفكار إفطار رمضان 2024

ونقدم في السطور التالية طريقة عمل السبانخ في المنزل، وهى واحدة من أبرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

فالسبانخ واحدة من وجبات الغداء المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء، وايضا لها طعم مميز وهي وجبة متكاملة يمكن تقديمها بجانب البروتين والنشويات.

خطوة بخطوة تعرفي على طريقة عمل السبانخ في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة:



ويقدم «الدستور» كيفية عمل السبانخ في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء مع الارز الابيض بالزبدة واللحمة المحمرة.

طريقة عمل السبانخ في المنزل

مقادير عمل السبانخ:

السبانخ: ١ كيلو سبانخ مقطعة.

السمن: ٢ ملعقة كبيرة من السمن.

البصل: ٢ ثمرة بصل احمر مفروم ناعم.

الكزبرة الخضراء: ١ حزمة كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

الصلصة: ٣ ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

عصير الطماطم: ١ لتر من عصير الطماطم.

الشوربة: ٢ كوب من الشوربة.

الثوم: ٧ فصوص ثوم مفرومين.

الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

السكر: ربع ملعقة. صغيرة من السكر.



طريقة عمل سبانخ في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة:

الخطوة الأولى:

في حلة علي النار قومي بوضع ملعقة سمن كبيرة.

الخطوة الثانية:

بعد ذوبان السمن قومي بوضع البصل المفروم.

الخطوة الثالثة:

قومي بوضع الفلفل الاسود، والملح ثم قومي بالتقليب قليلًا.

الخطوة الرابعة:

الآن قومي بإضافة الثوم المفروم مع التقليب، ثم قومي بوضع الكزبرة الخضراء المفرومة مع الاستمرار في التقليب.

الخطوة الخامسة:

بعد ذلك قومي بوضع صلصة الطماطم، وربع ملعقة من السكر مع التقليب المستمر.

الخطوة السادسة:

قومي بوضع عصير الطماطم، والشوربة ثم قومي بتقلبيهم جيدًا.

الخطوة السابعة:

الآن قومي بوضع السبانخ المقطعة مع التقليب الجيد مع باقي المكونات.

الخطوة الثامنة:

قومي بتركها علي النار مع تغطية الحلة حتي تنضج ثم قدميها ساخنة مع ارز ابيض وسلطة خضراء وسلطة حمص.

وايضا يمكن تقديم السبانخ مع اللحمة التي يمكن بعد سلقها تحميرها في السمن البلدي أو يمكن وضع قطع من اللحمة داخل السبانخ أثناء طهيها حتى يتشربوا من طعم بعضهما البعض ويتم تقديمها مع الارز الابيض بالزبدة أو الأرز بالشعرية.