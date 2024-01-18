الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ما أهمية تناول السبانخ وعلاقتها بالسرطان وأمراض القلب ؟

السبانخ
السبانخ

تعد السبانخ واحدة من أكثر الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، فتحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقي من الأمراض المزمنة وتعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية والعين، ويمكنك بسهولة إضافة السبانخ إلى وجباتك لتحقيق أقصى قدر من هذه الامتيازات.

 وكما جاء في موقع "هيلث"، تحتوي السبانخ أيضًا على 45% من متوسط ​​القيمة اليومية لحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما أن السبانخ تساعد في توفير الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكميات صغيرة من فيتامينات "ب".

وتشمل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ، كيمبفيرول، كيرسيتين، ميريسيتين، وإيسورهامنتين - المعروف أيضًا باسم الفلافونويد، فإن مركبات الفلافونويد هي مركبات قد تساعد في حمايتك من السرطان، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات، ففي دراسة نشرت عام 2016 في مجلة الغذاء والوظيفة، لخص الباحثون التأثيرات الوقائية للسبانخ، وذكروا أن المركبات الموجودة في السبانخ يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي، كما أنها تؤثر بشكل إيجابي على التعبير الجيني، بالإضافة إلى ذلك تؤدي هذه المركبات إلى إطلاق هرمونات الشبع التي تجعلك تشعر بالشبع  بعد تناول السبانخ.

ولهذه الأسباب، خلص الباحثون إلى أن تناول المزيد من السبانخ قد يساعد في الحد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني والسمنة.

وبحسب ما ذكر في الموقع، ففي دراسة نشرت  في مجلة الزهايمر والخرف، تتبع الباحثون أنماط الأكل والقدرات المعرفية لأكثر من 900 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 58 إلى 98 عامًا لمدة خمس سنوات تقريبًا، ولاحظوا انخفاضًا ملحوظًا في معدل التدهور المعرفي بين أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الخضار الورقية الخضراء مقارنة بغيرهم.

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا حصة أو حصتين من السبانخ يوميًا لديهم نفس القدرات المعرفية التي يتمتع بها أولئك الذين تقل أعمارهم عن 7.5 سنوات تقريبًا عن أعمارهم الفعلية، لذا فأن تناول السبانخ له أهمية كبيرة ويجب الحرص على تناوله باستمرار.

والسبانخ هي أيضًا مصدر للنترات، وهي مواد كيميائية طبيعية، تعمل النترات على فتح أو توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم ويخفف الضغط على القلب.

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